La definizione e la soluzione di: Stazione ferroviaria a sud dell imbocco del Sempione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Detto "del sempione" dal nome di un piccolo paese, sempione, che si trova a sud del passo in territorio svizzero. misura 19 803 metri nella canna a nord-est...

Domodossola (Dòm in lombardo, Döm o z'Töm in walser e Ël Dòm in piemontese) è un comune italiano di 17 641 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. La città è il centro principale della val d'Ossola e si trova nella piana del fiume Toce, alla confluenza di val Bognanco, val Divedro, valle Antigorio-Formazza, valle Isorno e val Vigezzo.

Italiano

Sostantivo

d f o m inv

quarta lettera dell'alfabeto italiano, con nome esteso "di" nella compilazione telefonica "d come Domodossola", in quella internazionale "d come delta" Vitamina D: vedi vitamina (matematica) simbolo della derivata

Abbreviazione in uso nelle chat

d

di