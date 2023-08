Quello del giusto è sereno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del giusto è sereno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONNO

Significato/Curiosita : Quello del giusto e sereno

giusto pio (castelfranco veneto, 11 gennaio 1926 – castelfranco veneto, 12 febbraio 2017) è stato un violinista, compositore, arrangiatore direttore d'orchestra... «dio benedica chi ha inventato il sonno, mantello che avvolge i pensieri di tutti gli uomini, cibo che soddisfa ogni fame, peso che equilibra le bilance... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

