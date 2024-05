La Soluzione ♚ Senza errori giusto La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESATTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Senza errori giusto. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Senza errori giusto: Madrid-barajas, marsiglia provenza, milano malpensa, oslo-gardermoen, pisa-san giusto, roma-fiumicino. alcune di queste città non hanno un aeroporto secondario... Esatto! è un singolo del cantautore ed attore italiano Francesco Salvi, pubblicato nel 1989. Il brano è contenuto nell'album Megasalvi. La canzone si rivela un successo, al punto che giunge settima nella classifica finale del Festival di Sanremo 1989: deride la qualità modesta della musica leggera contemporanea, per contrapporsi alla quale Salvi decide di far cantare alcuni animali (sul palco dell'Ariston, al suo fianco si presentano una serie di comparse travestite da bestie).

