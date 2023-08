La prima nota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DO

Significato/Curiosita : La prima nota

in particolare è la sesta nota della scala maggiore di do e anche la prima nota (la tonica) della scala minore omonima, ossia la scala minore "fondamentale"... (austria) do – sigla automobilistica di dortmund (germania) .do – dominio di primo livello della repubblica dominicana do – nota musicale do – cantante...