MARSIGLIA

Perché la soluzione è Marsiglia? Marsiglia, seconda città più grande della Francia, è famosa per il suo porto storico e la sua cultura vivace. La sua importanza ha ispirato l'inno nazionale francese, La Marseillaise, che rende omaggio al suo ruolo nella rivoluzione. Questo legame tra città e musica patriottica sottolinea come Marsiglia abbia contribuito a definire l'identità e l'anima della Francia.

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

