Dal movimento circolare rapido e continuo

Luca Bianchi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dal movimento circolare rapido e continuo' è 'Vorticoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VORTICOSO

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Perché la soluzione è Vorticoso? Il termine vorticoso descrive un movimento caratterizzato da una rotazione rapida e costante che crea un effetto di rotazione perpetua. Questa parola si riferisce a fenomeni naturali e artificiali in cui l'aria o l'acqua si muovono con grande velocità, formando spirali e vortici. Il concetto sottolinea l'intensità e la continuità del movimento rotatorio, evocando immagini di turbolenza e energia. La parola è spesso usata per descrivere situazioni di grande dinamismo e movimento incessante.

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Dal movimento circolare rapido e continuo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vorticoso

La definizione "Dal movimento circolare rapido e continuo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vorticoso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Dal movimento circolare rapido e continuo
  • Risposta: VORTICOSO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: V________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
R Roma
T Torino
I Imola
C Como
O Otranto
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Vorticoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dal movimento circolare rapido e continuo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con movimento: Permette di rilevare oggetti in movimento 

Con circolare: Veicolo che non può circolare in autostrada 

Con rapido: Rapido giro su se stessi 