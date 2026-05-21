Dal movimento circolare rapido e continuo
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SOLUZIONE: VORTICOSO
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Perché la soluzione è Vorticoso? Il termine vorticoso descrive un movimento caratterizzato da una rotazione rapida e costante che crea un effetto di rotazione perpetua. Questa parola si riferisce a fenomeni naturali e artificiali in cui l'aria o l'acqua si muovono con grande velocità, formando spirali e vortici. Il concetto sottolinea l'intensità e la continuità del movimento rotatorio, evocando immagini di turbolenza e energia. La parola è spesso usata per descrivere situazioni di grande dinamismo e movimento incessante.
Dal movimento circolare rapido e continuo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vorticoso
La definizione "Dal movimento circolare rapido e continuo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vorticoso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dal movimento circolare rapido e continuo
- Risposta: VORTICOSO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: V________
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Vorticoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dal movimento circolare rapido e continuo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un movimento circolare repentino Movimento rapido tipico dei pesci Il continuo movimento dei polmoni Movimento circolare dell acqua Movimento di dilatazione del cuore
Altre definizioni collegate
Con movimento: Permette di rilevare oggetti in movimento
Con circolare: Veicolo che non può circolare in autostrada
Con rapido: Rapido giro su se stessi