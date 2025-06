Si mangiano negli spuntini nei cruciverba: la soluzione è Panini

Home / Soluzioni Cruciverba / Si mangiano negli spuntini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si mangiano negli spuntini' è 'Panini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANINI

Curiosità e Significato di Panini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Panini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Panini.

Perché la soluzione è Panini? I panini sono deliziosi sandwich composti da pane ripieno di vari ingredienti come affettati, formaggi o verdure. Ideali come spuntino o pasto veloce, rappresentano un modo pratico e gustoso di soddisfare la fame in pochi morsi. Con la loro versatilità, i panini si adattano a ogni occasione, rendendo ogni pausa un momento di piacere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono i preferiti per i pasti più velociSi possono imbottireServono per lo spuntinoSi mangiano marinateI suoi semi si mangiano abbrustoliti e salatiSi mangiano quelli di pollo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Panini

Non riesci a risolvere la definizione "Si mangiano negli spuntini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I A E I N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EINAUDI" EINAUDI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.