La Soluzione ♚ Un enoteca per spuntini La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un enoteca per spuntini. WINE BAR Il bar è un locale pubblico adibito alla consumazione di caffè, bibite, liquori e panini, soprattutto al banco, in molti luoghi è sovrapponibile alla caffetteria. wine bar m (forestierismo) locale specializzato nell'offerta di vini, accompagnati spesso da piccoli pasti rapidi Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /wajn 'bar/ Etimologia / Derivazione voce inglese Altre Definizioni con wine bar; enoteca; spuntini; Arco : ocra = enoteca : x; Locale che è un mix tra trattoria ed enoteca; Nel pranzo e negli spuntini; Gustosi spuntini messicani;

La risposta a Un enoteca per spuntini

WINE BAR

