Livida in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Livida in volto.

Soluzione 6 lettere : TERREA

Significato/Curiosita : Livida in volto

Rimandato in carcere. la mattina seguente viene riportato di urgenza in ospedale con le sue condizioni peggiorate e più marcati lividi al volto.

