Il Woody di Manhattan - Cruciverba

manhattan è un film del 1979 scritto, diretto e interpretato da woody allen. presentato fuori concorso al 32º festival di cannes, è stato inserito dall'american... Woody allen, pseudonimo di heywood allen (nato allan stewart königsberg; new york, 30 novembre 1935), è un regista, attore, sceneggiatore, comico, scrittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

