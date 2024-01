La definizione e la soluzione di: Il Lionello: doppiava Woody Allen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Doppiatore ufficiale di woody allen (dopo che questi per anni è stato doppiato da oreste lionello, morto nel 2009). ciò ha avuto inizio con il film, to rome with...

Oreste Lionello (Rodi, 18 aprile 1927 – Roma, 19 febbraio 2009) è stato un attore, cabarettista, doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista, comico e conduttore televisivo italiano.

Italiano

Nome proprio

Oreste ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Etimologia / Derivazione

di origine greca significa montanaro.

