Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra' è 'Touche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOUCHE

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Perché la soluzione è Touche? Nel rugby a 15, la rimessa laterale si effettua quando la palla esce dal campo attraverso i sideline, ed è un momento importante per riprendere il gioco. La rimessa viene eseguita dal team che non ha conseguito il possesso dell’ovale prima che uscisse, e avviene con un lancio tra due giocatori opposti. Questo passaggio permette di mantenere l’azione fluida e di creare nuove opportunità offensive. La rimessa laterale si chiama anche touche e rappresenta un momento strategico fondamentale nel match.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Touche

In presenza della definizione "Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra" conferma che la soluzione 'Touche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Touche

T Torino O Otranto U Udine C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Touche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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