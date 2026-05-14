Una rimessa per aeroplani

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una rimessa per aeroplani' è 'Hangar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HANGAR

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Perché la soluzione è Hangar? Un hangar è una struttura progettata per ospitare e proteggere gli aerei dagli agenti atmosferici e dai danni esterni. Questa costruzione offre uno spazio sicuro e ampio, permettendo la manutenzione, la riparazione e il ricovero degli aeromobili. La sua funzione principale è garantire la preservazione e l’efficienza degli aerei, facilitando operazioni di volo e stoccaggio. La presenza di un hangar è fondamentale per le attività aeroportuali, assicurando la sicurezza e l’organizzazione del traffico aereo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una rimessa per aeroplani". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una rimessa per aeroplani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Hangar

Se la definizione "Una rimessa per aeroplani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una rimessa per aeroplani" conferma che la soluzione 'Hangar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Hangar

H Hotel A Ancona N Napoli G Genova A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una rimessa per aeroplani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Hangar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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