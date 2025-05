Può essere di alpini e finanziatori nei cruciverba: la soluzione è Cordata

CORDATA

Curiosità e Significato di "Cordata"

Hai risolto il cruciverba con Cordata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cordata.

Il termine cordata si riferisce a un gruppo di persone unite da un obiettivo comune, spesso in ambito alpino per la scalata di montagne, ma anche in contesti finanziari dove diversi investitori si uniscono per finanziare un progetto. Indica quindi cooperazione e supporto reciproco.

Come si scrive la soluzione: Cordata

Hai davanti la definizione "Può essere di alpini e finanziatori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

