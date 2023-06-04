Il principale fiume della Corea del Sud

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il principale fiume della Corea del Sud' è 'Nakdong'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAKDONG

Perché la soluzione è Nakdong? Il fiume Nakdong è il corso d'acqua più importante della Corea del Sud, attraversando diverse regioni del paese e svolgendo un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle comunità locali. Con una lunghezza significativa, il suo corso influisce sul clima, sull'agricoltura e sull'ecosistema circostante. La presenza del Nakdong ha favorito lo sviluppo di città e infrastrutture lungo le sue sponde, diventando un elemento centrale per la storia e la cultura coreana. La sua importanza si riflette nella sua funzione come principale corso d'acqua del territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il principale fiume della Corea del Sud". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il principale fiume della Corea del Sud nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nakdong

Per risolvere la definizione "Il principale fiume della Corea del Sud", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il principale fiume della Corea del Sud" conferma che la soluzione 'Nakdong' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nakdong

N Napoli A Ancona K Kappa D Domodossola O Otranto N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il principale fiume della Corea del Sud" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nakdong' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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