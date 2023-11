La capitale della Corea del Sud

Questa voce o sezione sull'argomentonon cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. commento: interi paragrafi privi...

Seul (anche Seoul, e in coreano , SeoulLR, SoulMR pronuncia coreana: /s.ul/, solitamente italianizzata in /se.'ul/ ), ufficialmente , Seoul TeukbyeolsiLR, Soul T'ukpyolshiMR (Città Speciale di Seoul), conosciuta anticamente come Hanyang, Hanseong, è la capitale e la città più popolosa della Corea del Sud.