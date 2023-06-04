Permanere nel tempo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Permanere nel tempo' è 'Perdurare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERDURARE

Perché la soluzione è Perdurare? Il termine indica la capacità di un fenomeno o di un elemento di continuare a esistere e mantenere la propria presenza nel corso del tempo, resistendo a cambiamenti e deterioramenti. È spesso associato a qualcosa che si mantiene stabile e duraturo, nonostante le avversità. La durata prolungata di un evento o di una condizione testimonia questa qualità di continuità e stabilità nel tempo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Permanere nel tempo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Permanere nel tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Permanere nel tempo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Perdurare

La soluzione associata alla definizione "Permanere nel tempo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Permanere nel tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Perdurare:

P Padova E Empoli R Roma D Domodossola U Udine R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Permanere nel tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

