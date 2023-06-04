Lo è per esempio l acido ascorbido
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SOLUZIONE: VITAMINA
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Perché la soluzione è Vitamina? La vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico, è fondamentale per il nostro organismo. Aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere la pelle sana. La si trova in molti frutti e verdure, come agrumi e peperoni. Essenziale per il benessere quotidiano, questa sostanza è un alleato prezioso per la salute di tutti. La sua presenza è indispensabile per il buon funzionamento del corpo.
Lo è per esempio l acido ascorbido nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vitamina
Quando la definizione "Lo è per esempio l acido ascorbido" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vitamina'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è per esempio l acido ascorbido
- Risposta: VITAMINA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: V_______
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Vitamina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è per esempio l acido ascorbido". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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