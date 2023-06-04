Lo è per esempio l acido ascorbido

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è per esempio l acido ascorbido' è 'Vitamina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITAMINA

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Perché la soluzione è Vitamina? La vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico, è fondamentale per il nostro organismo. Aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere la pelle sana. La si trova in molti frutti e verdure, come agrumi e peperoni. Essenziale per il benessere quotidiano, questa sostanza è un alleato prezioso per la salute di tutti. La sua presenza è indispensabile per il buon funzionamento del corpo.

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Lo è per esempio l acido ascorbido nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vitamina

Quando la definizione "Lo è per esempio l acido ascorbido" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vitamina'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è per esempio l acido ascorbido
  • Risposta: VITAMINA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: V_______
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
T Torino
A Ancona
M Milano
I Imola
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Vitamina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è per esempio l acido ascorbido". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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