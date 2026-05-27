Un esempio pratico

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un esempio pratico' è 'Dimostrazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIMOSTRAZIONE

Perchè la soluzione è Dimostrazione? Un esempio pratico aiuta a capire meglio un concetto, mostrando come funziona nella realtà. È come una dimostrazione concreta che rende più chiaro un argomento, permettendo di vedere direttamente come si applica o si realizza qualcosa nella vita di tutti i giorni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un esempio pratico nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Dimostrazione

Quando la definizione "Un esempio pratico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dimostrazione'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un esempio pratico

Un esempio pratico Risposta: DIMOSTRAZIONE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: D____________

D____________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola M Milano O Otranto S Savona T Torino R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Dimostrazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un esempio pratico". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.