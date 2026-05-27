Un esempio pratico

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un esempio pratico' è 'Dimostrazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIMOSTRAZIONE

Perchè la soluzione è Dimostrazione? Un esempio pratico aiuta a capire meglio un concetto, mostrando come funziona nella realtà. È come una dimostrazione concreta che rende più chiaro un argomento, permettendo di vedere direttamente come si applica o si realizza qualcosa nella vita di tutti i giorni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Dimostrazione'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un esempio pratico nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Dimostrazione

Quando la definizione "Un esempio pratico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dimostrazione'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un esempio pratico
  • Risposta: DIMOSTRAZIONE
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: D____________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
M Milano
O Otranto
S Savona
T Torino
R Roma
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Dimostrazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un esempio pratico". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Breve esempio Ne sono esempio i mirabili mosaici di Ravenna Esempio che si segue in modo pedissequo Si usano per esempio Abbreviazione di esempio 

Altre definizioni collegate

Con esempio: Sviare ad esempio le indagini 

Con pratico: Un modo molto pratico di conservare gli alimenti 