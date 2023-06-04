Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice' è 'Mammone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAMMONE

Perché la soluzione è Mammone? Un mammone è una persona che mostra un attaccamento eccessivo alla propria madre, spesso manifestando comportamenti dipendenti o gelosi nei suoi confronti. Questo termine si riferisce a chi mantiene un legame molto stretto con la figura materna, talvolta a discapito della propria autonomia. La parola indica quindi un individuo che, pur essendo adulto, tende a vivere in modo quasi infantile, condividendo con la madre aspetti della propria vita. La relazione stretta può influenzare la sua crescita personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mammone

La soluzione associata alla definizione "Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice" conferma che la soluzione 'Mammone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mammone

M Milano A Ancona M Milano M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mammone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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