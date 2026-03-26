Attaccato appiccicato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attaccato appiccicato' è 'Incollato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCOLLATO

Perché la soluzione è Incollato? La parola incollato descrive qualcosa che è stato fissato o attaccato strettamente a un'altra superficie, mantenendo una connessione stabile e duratura. Questo stato di adesione può avvenire tramite sostanze adesive o per effetto di pressione, creando un legame invisibile o visibile tra gli oggetti. Quando qualcosa è incollato, risulta difficile separarlo senza danneggiarlo, evidenziando la forte attaccatura tra le parti coinvolte. La condizione di essere incollato implica quindi un attaccamento stretto e permanente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attaccato appiccicato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Attaccato appiccicato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Incollato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attaccato appiccicato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attaccato appiccicato" conferma che la soluzione 'Incollato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Incollato

I Imola N Napoli C Como O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attaccato appiccicato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incollato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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