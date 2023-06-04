Era oscuro in un libro di Philip K Dick
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Era oscuro in un libro di Philip K Dick' è 'Scrutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCRUTARE
Come completare la definizione
- Definizione: Era oscuro in un libro di Philip K Dick
- Risposta: SCRUTARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Scrutare? Nel romanzo di Philip K. Dick, l'azione di scrutare assume un significato profondo, indicando un'osservazione attenta e minuziosa di dettagli nascosti o poco evidenti. La voce, che si manifesta attraverso questa parola, suggerisce un'indagine che va oltre la superficie, cercando di penetrarne i segreti più reconditi. Scrutare diventa così un atto di scoperta, di analisi accurata di un mondo complesso e sfuggente, rivelando ciò che si cela nell'ombra dell'oscurità narrativa.
Nei cruciverba, 'Era oscuro in un libro di Philip K Dick' si risolve con Scrutare
In presenza della definizione "Era oscuro in un libro di Philip K Dick", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scrutare'.
Schemi utili per Scrutare
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: S_______
- Schema finale: ____TARE
Le 8 lettere della soluzione Scrutare
La soluzione 'Scrutare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era oscuro in un libro di Philip K Dick". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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