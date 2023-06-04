Era oscuro in un libro di Philip K Dick

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Era oscuro in un libro di Philip K Dick' è 'Scrutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCRUTARE

Come completare la definizione

  • Definizione: Era oscuro in un libro di Philip K Dick
  • Risposta: SCRUTARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Scrutare? Nel romanzo di Philip K. Dick, l'azione di scrutare assume un significato profondo, indicando un'osservazione attenta e minuziosa di dettagli nascosti o poco evidenti. La voce, che si manifesta attraverso questa parola, suggerisce un'indagine che va oltre la superficie, cercando di penetrarne i segreti più reconditi. Scrutare diventa così un atto di scoperta, di analisi accurata di un mondo complesso e sfuggente, rivelando ciò che si cela nell'ombra dell'oscurità narrativa.

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Nei cruciverba, 'Era oscuro in un libro di Philip K Dick' si risolve con Scrutare

In presenza della definizione "Era oscuro in un libro di Philip K Dick", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scrutare'.

Schemi utili per Scrutare

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: S_______
  • Schema finale: ____TARE

Le 8 lettere della soluzione Scrutare

S Savona
C Como
R Roma
U Udine
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Scrutare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era oscuro in un libro di Philip K Dick". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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