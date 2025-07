Il Philip personaggio di Raymond Chandler nei cruciverba: la soluzione è Marlowe

MARLOWE

Curiosità e Significato di Marlowe

Perché la soluzione è Marlowe? Marlowe è il celebre detective protagonista dei romanzi di Raymond Chandler, uno dei personaggi più iconici della letteratura noir. Rappresenta l'investigatore duro e sincero, spesso immerso in atmosfere oscure e misteriose, che lotta per scoprire la verità tra inganni e corruzione. La sua figura incarna l’essenza del detective classico, simbolo di giustizia e integrità nel mondo criminale.

Come si scrive la soluzione Marlowe

Hai davanti la definizione "Il Philip personaggio di Raymond Chandler" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

L Livorno

O Otranto

W Washington

E Empoli

