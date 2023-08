In un libro di HG Wells era del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un libro di HG Wells era del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MACCHINA

Significato/Curiosita : In un libro di hg wells era del tempo

La macchina del tempo (the time machine) è un romanzo di fantascienza di h. g. wells, pubblicato per la prima volta nel 1895. è una delle prime storie... Protezione dalle macchine, 1963 direttiva macchine autoveicolo macchina per scrivere macchina da presa macchina utensile macchina per cucire macchina agricola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

