La Soluzione ♚ Osservare con cura La definizione e la soluzione di 8 lettere: Osservare con cura. SCRUTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Osservare con cura: Un oscuro scrutare (A Scanner Darkly, 1977) è un romanzo di fantascienza dello scrittore statunitense Philip K. Dick. È stato tradotto in italiano per la prima volta nel 1979 col titolo Scrutare nel buio. A Scanner Darkly viene considerato uno dei più bei romanzi sulla tossicodipendenza mai scritti, e senz'altro uno dei capolavori dello scrittore californiano. Dal romanzo è stato tratto un film con animazioni digitali dal titolo A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare diretto da Richard Linklater, uscito negli Stati Uniti nel 2006. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Un oscuro scrutare (A Scanner Darkly, 1977) è un romanzo di fantascienza dello scrittore statunitense Philip K. Dick. È stato tradotto in italiano per la prima volta nel 1979 col titolo Scrutare nel buio. A Scanner Darkly viene considerato uno dei più bei romanzi sulla tossicodipendenza mai scritti, e senz'altro uno dei capolavori dello scrittore californiano. Dal romanzo è stato tratto un film con animazioni digitali dal titolo A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare diretto da Richard Linklater, uscito negli Stati Uniti nel 2006. scrutare (vai alla coniugazione) esaminare, osservare con attenzione cercando di capire o di scoprire qualcosa (senso figurato) analizzare qualcosa Sillabazione scru | tà re Pronuncia IPA: /skru'tare/ Etimologia / Derivazione dal latino scrutari, infinito presente attivo di scrutor, ossia "frugare, rovistare" Sinonimi cercare, esaminare, esplorare, frugare, osservare, ricercare Parole derivate scrutabile, scrutamento, scrutata, scrutatore, scrutinare, scrutinatore, scrutinio Altre Definizioni con scrutare; osservare; cura; Era oscuro in un libro di Philip K Dick; Osservare minuziosamente; Stava sulla coffa delle navi a osservare; La balia che si prende cura dei bambini; Si prende cura dei bambini piccoli; Cura i feriti nei western;

La risposta a Osservare con cura

SCRUTARE

