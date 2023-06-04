Città della Tunisia nei cruciverba: la soluzione è Cartagine

Sara Verdi | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Città della Tunisia' è 'Cartagine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTAGINE

Curiosità e Significato di Cartagine

La parola Cartagine è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cartagine.

Come si scrive la soluzione Cartagine

Non riesci a risolvere la definizione "Città della Tunisia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 9 lettere della soluzione Cartagine:
C Como
A Ancona
R Roma
T Torino
A Ancona
G Genova
I Imola
N Napoli
E Empoli

