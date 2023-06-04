Autorità necessaria a gestire il potere

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Autorità necessaria a gestire il potere' è 'Sovranita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOVRANITA

Perché la soluzione è Sovranita? La sovranità rappresenta il potere supremo di uno stato di governare e decidere senza interferenze esterne. Essa si manifesta attraverso l’autorità necessaria a gestire il potere, garantendo l’indipendenza e l’autonomia decisionale. La sovranità si esprime nelle istituzioni e nel diritto, che definiscono e tutelano le funzioni del governo. La sua presenza assicura che le scelte politiche siano legittime e riconosciute, mantenendo l’unità e la stabilità dello Stato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Autorità necessaria a gestire il potere". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Autorità necessaria a gestire il potere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sovranita

Quando la definizione "Autorità necessaria a gestire il potere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Autorità necessaria a gestire il potere" conferma che la soluzione 'Sovranita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sovranita

S Savona O Otranto V Venezia R Roma A Ancona N Napoli I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Autorità necessaria a gestire il potere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sovranita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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