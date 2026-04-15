Aspetto lunare

Home / Soluzioni Cruciverba / Aspetto lunare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Aspetto lunare' è 'Fase'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASE

Perché la soluzione è Fase? L'aspetto lunare si riferisce alla visibilità e alla forma che la Luna assume nel cielo durante il suo ciclo. La fase rappresenta il cambiamento di questa visibilità nel corso dei giorni, variando da una porzione illuminata visibile a un'altra. Quando la Luna attraversa le sue fasi, il suo aspetto muta continuamente, passando dalla nuova alla piena e viceversa. Questi mutamenti sono determinati dalla posizione relativa tra Terra, Luna e Sole. La comprensione delle fasi permette di interpretare correttamente il suo aspetto lunare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aspetto lunare". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Aspetto lunare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fase

Quando la definizione "Aspetto lunare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aspetto lunare" conferma che la soluzione 'Fase' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fase

F Firenze A Ancona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aspetto lunare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fase' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Movimento cardiacoLo scarico è l ultimaUn ciclo lunareModificarsi nell aspettoNobiltà d aspettoSciatto nell aspettoL aspetto visibile che spesso inganna chi azzarda un giudizioAspetto apparenza