Dall aspetto e consistenza simile a pecore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dall aspetto e consistenza simile a pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LANOSE

Significato/Curiosita : Dall aspetto e consistenza simile a pecore

396 pecore, 457.518 saccaie e 118.468 arieti) su un totale nazionale di 7.208.032 capi al settembre 2014. gli allevamenti attuali sono di consistenza variabile... La daewoo lanos è una autovettura prodotta in corea del sud dalla daewoo dal 1997 al 2002; dopo l'acquisto della casa automobilistica coreana da parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Dall aspetto e consistenza simile a pecore : dall; aspetto; consistenza; simile; pecore; dall e caratteristiche simili a un acquitrino; Reale e dall e concrete conseguenze; L addetto che ottiene il latte dall animale; Il gelato a dall as ing; Gli uccellini nati dall a medesima covata; Nobiltà d aspetto ; Così sono di aspetto i mendicanti; D aspetto guerresco; Sciatto nell aspetto ; Di aspetto bucherellato e assorbente; La consistenza di un patrimonio; Una sostanza che ha consistenza semisolida; Untuoso nella consistenza ; Lo è un liquido con molta consistenza ; La inconsistenza di certi discorsi roboanti; È simile al dittongo; Una retta che non incontra mai un altra simile ; Strumento musicale simile al kazoo; Pesce simile al branzino che può essere boccadoro; È simile alla mammola; La forniscono anche le pecore ; I maschi tra le pecore ; Denudare le pecore ; Le hanno iene e pecore ; Mucche : bovini = pecore : _;

Cerca altre Definizioni