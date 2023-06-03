Riservato a poche persone

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riservato a poche persone' è 'Esclusivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESCLUSIVO

Perché la soluzione è Esclusivo? L'aggettivo esclusivo si riferisce a qualcosa che è destinato a un numero limitato di individui, creando un senso di privilegio e distinzione. Spesso si utilizza per descrivere prodotti di alta qualità, servizi di lusso o eventi riservati a una cerchia ristretta di partecipanti. La presenza di un elemento esclusivo rafforza l'immagine di esclusività e di prestigio, distinguendo determinati elementi dal resto. Questa caratteristica valorizza l'unicità e l'importanza di ciò che è riservato a poche persone.

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Riservato a poche persone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Esclusivo

Se la definizione "Riservato a poche persone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esclusivo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Riservato a poche persone
  • Risposta: ESCLUSIVO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: E________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli
S Savona
C Como
L Livorno
U Udine
S Savona
I Imola
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Esclusivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riservato a poche persone". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con riservato: L ufficio riservato al capo di un ateneo 

Con poche: Borghi di poche anime 

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