Riservato a poche persone
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SOLUZIONE: ESCLUSIVO
Perché la soluzione è Esclusivo? L'aggettivo esclusivo si riferisce a qualcosa che è destinato a un numero limitato di individui, creando un senso di privilegio e distinzione. Spesso si utilizza per descrivere prodotti di alta qualità, servizi di lusso o eventi riservati a una cerchia ristretta di partecipanti. La presenza di un elemento esclusivo rafforza l'immagine di esclusività e di prestigio, distinguendo determinati elementi dal resto. Questa caratteristica valorizza l'unicità e l'importanza di ciò che è riservato a poche persone.
Riservato a poche persone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Esclusivo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Riservato a poche persone
- Risposta: ESCLUSIVO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: E________
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Esclusivo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riservato a poche persone". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con riservato: L ufficio riservato al capo di un ateneo
Con poche: Borghi di poche anime
Con persone: Le persone alle quali vogliamo bene