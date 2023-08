Costituito da poche persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituito da poche persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPARUTO

Significato/Curiosita : Costituito da poche persone

Quest'area è stata provocata dall'erosione e dalle frane. il territorio è costituito da due formazioni distinte per cronologia e tipo. quella più antica è quella... Rosmarinus officinalis e senecio cineraria. il paese è composto di uno sparuto gruppo di case munite di un piccolo porticciolo che dista circa 15 km da... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Costituito da poche persone : costituito; poche; persone; Quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947; È costituito da due piramidi a base quadrata unite; L organo costituito da telencefalo e diencefalo; Lo è la sintassi se il testo è costituito da due o più frasi coordinate; Il deserto costituito da dune di sabbia; Come una persona di poche parole; Uomo di poche parole; Disegno con poche linee; Ne ha poche il titubante; Comprende poche lettere; Lo sono tra loro due persone che non si conoscono; Al suo interno vivono o lavorano persone ; Come le persone taciturne e introverse; Le persone citate; Così sono le persone che se la legano al dito;

