Possono essere a vento

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Possono essere a vento' è 'Giacche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIACCHE

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Perché la soluzione è Giacche? Le giacche sono capi di abbigliamento molto versatili che si possono indossare in diverse occasioni. Tra le molte varianti, alcune sono pensate per proteggere dal vento, rendendole perfette nelle giornate ventose o nelle stagioni più fresche. La loro struttura leggera o imbottita permette di affrontare le intemperie senza rinunciare allo stile. Quando il vento si fa sentire, queste giacche si rivelano un alleato affidabile.

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Possono essere a vento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Giacche

Per risolvere la definizione "Possono essere a vento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giacche'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Possono essere a vento

Possono essere a vento Risposta: GIACCHE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: G______

G______ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

G Genova I Imola A Ancona C Como C Como H Hotel E Empoli

La soluzione 'Giacche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Possono essere a vento". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.