Possono essere a vento
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Possono essere a vento' è 'Giacche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GIACCHE
Vuoi approfondire la risposta Giacche? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Giacche? Le giacche sono capi di abbigliamento molto versatili che si possono indossare in diverse occasioni. Tra le molte varianti, alcune sono pensate per proteggere dal vento, rendendole perfette nelle giornate ventose o nelle stagioni più fresche. La loro struttura leggera o imbottita permette di affrontare le intemperie senza rinunciare allo stile. Quando il vento si fa sentire, queste giacche si rivelano un alleato affidabile.
Possono essere a vento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Giacche
Per risolvere la definizione "Possono essere a vento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giacche'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Possono essere a vento
- Risposta: GIACCHE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Giacche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Possono essere a vento". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Possono essere alimentate da kerosene Possono essere a secco Possono essere scritti o orali Possono essere murarie Possono essere sedimentarie
Altre definizioni collegate
Con possono: Se ne possono ascoltare su Spotify o su YouTube
Con essere: È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate
Con vento: Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento