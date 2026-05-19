Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento' è 'Anemofile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANEMOFILE

Perché la soluzione è Anemofile? Le piante che si affidano all’azione del vento per disperdere il polline, come il grano e i pioppi, vengono chiamate anemofile. Questo tipo di impollinazione si caratterizza per la produzione di grandi quantità di polline leggero, facilmente trasportabile dall’aria. Le piante anemofile sono spesso dotate di fiori poco appariscenti e privi di odore, adattati a questa modalità di riproduzione. La loro strategia garantisce una diffusione efficace del polline in ambienti aperti e ventosi.

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Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Anemofile

La soluzione associata alla definizione "Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anemofile'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento

Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento Risposta: ANEMOFILE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli E Empoli M Milano O Otranto F Firenze I Imola L Livorno E Empoli

La soluzione 'Anemofile' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.