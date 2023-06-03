Parti di perimetro

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Parti di perimetro' è 'Lati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LATI

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Perché la soluzione è Lati? I lati sono le segmenti che costituiscono il perimetro di una figura geometrica. Essi delimitano i contorni di forme come il quadrato, il rettangolo e il triangolo, contribuendo alla loro forma complessiva. La lunghezza di ciascun lato può variare a seconda della figura e influisce sulle dimensioni e sull'area. Conoscere i lati di una figura permette di calcolare il perimetro e di comprendere meglio la sua geometria. La loro disposizione e misura sono fondamentali per analizzare le figure.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parti di perimetro". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Parti di perimetro nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lati

Se la definizione "Parti di perimetro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parti di perimetro" conferma che la soluzione 'Lati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lati

L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parti di perimetro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Porzioni del perimetroCostituiscono il perimetroCircoscrivono le figure geometricheParti biancastre delle unghieParti di tendeLe parti date agli attoriDies una delle parti più note del requiemLe parti d un poema