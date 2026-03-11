Costituiscono il perimetro

Home / Soluzioni Cruciverba / Costituiscono il perimetro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Costituiscono il perimetro' è 'Lati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costituiscono il perimetro" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costituiscono il perimetro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lati? I lati sono le linee che delimitano una figura geometrica, rappresentando i confini che ne definiscono la forma. Essi costituiscono il perimetro, ovvero la somma delle lunghezze di tutti i segmenti che compongono il contorno. La loro misura varia in base alle dimensioni dell'oggetto considerato, e la loro disposizione determina la figura geometrica stessa. Conoscere i lati permette di calcolare il perimetro e di comprendere meglio le proprietà dello spazio che occupano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Costituiscono il perimetro nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lati

La definizione "Costituiscono il perimetro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costituiscono il perimetro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lati:

L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costituiscono il perimetro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Circoscrivono le figure geometricheVariano nei poligoniSi tracciano disegnando un poligonoParti di perimetroLe piccole foglie che costituiscono l involucro del fioreCostituiscono la proleLungo tutto il perimetroDànno il perimetro