Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure' è 'Stoppaccioso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure
- Risposta: STOPPACCIOSO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SPIO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Stoppaccioso? Il termine stoppaccioso descrive un lesso con molti filamenti e parti dure, rendendo difficile masticarlo e apprezzarne il sapore. Questa caratteristica lo rende meno piacevole da mangiare, perché la presenza di elementi fibrosi altera la consistenza e l’esperienza del piatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure: risposta da 12 lettere
Se la definizione "Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Stoppaccioso. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.