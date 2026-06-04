Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure' è 'Stoppaccioso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T O P P A C C I O S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure

Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure Risposta: STOPPACCIOSO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 5

5 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S P I O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Stoppaccioso? Il termine stoppaccioso descrive un lesso con molti filamenti e parti dure, rendendo difficile masticarlo e apprezzarne il sapore. Questa caratteristica lo rende meno piacevole da mangiare, perché la presenza di elementi fibrosi altera la consistenza e l’esperienza del piatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure: risposta da 12 lettere

Se la definizione "Si dice del lesso pieno di filamenti e parti dure" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Stoppaccioso. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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