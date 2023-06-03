Nota bambola sorella maggiore di Skipper

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nota bambola sorella maggiore di Skipper' è 'Barbie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARBIE

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Perché la soluzione è Barbie? Barbie è una nota bambola che ha accompagnato molte generazioni di bambine, rappresentando un’icona di eleganza e fantasia. La sua immagine riflette uno stile raffinato e moderno, capace di ispirare sogni e creatività. La figura di Barbie è diventata simbolo di moda, avventura e amicizia, stimolando l’immaginazione delle giovani. La sua presenza nelle case e nei giochi quotidiani testimonia l’importanza di un personaggio che ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo il suo fascino universale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nota bambola sorella maggiore di Skipper". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Nota bambola sorella maggiore di Skipper nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Barbie

La soluzione associata alla definizione "Nota bambola sorella maggiore di Skipper" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nota bambola sorella maggiore di Skipper" conferma che la soluzione 'Barbie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Barbie

B Bologna A Ancona R Roma B Bologna I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nota bambola sorella maggiore di Skipper" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Barbie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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