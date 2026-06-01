È il fidanzato della bambola barbie

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È il fidanzato della bambola barbie' è 'Ken'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

K E N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È il fidanzato della bambola barbie

È il fidanzato della bambola barbie Risposta: KEN

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 1

1 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: K N

Inizia con: K

K Finisce con: N

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È il fidanzato della bambola barbie: risposta da 3 lettere

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