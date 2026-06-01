È il fidanzato della bambola barbie
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È il fidanzato della bambola barbie' è 'Ken'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
KEN
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È il fidanzato della bambola barbie
- Risposta: KEN
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: KN
- Inizia con: K
- Finisce con: N
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È il fidanzato della bambola barbie: risposta da 3 lettere
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