È il fidanzato della bambola barbie

Alessia Mogavero | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È il fidanzato della bambola barbie' è 'Ken'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

KEN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È il fidanzato della bambola barbie
  • Risposta: KEN
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    KN
  • Inizia con: K
  • Finisce con: N
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È il fidanzato della bambola barbie: risposta da 3 lettere

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