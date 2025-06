La bambola fidanzata con Ken nei cruciverba: la soluzione è Barbie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La bambola fidanzata con Ken' è 'Barbie'.

BARBIE

Curiosità e Significato di Barbie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Barbie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Barbie.

Perché la soluzione è Barbie? Barbie è il nome della celebre bambola creata da Mattel, simbolo di moda, stile e sogni per molte generazioni. Spesso associata a Ken, il suo fidanzato, rappresenta un’icona di fantasia e perfezione. La parola evoca anche un mondo di immagini, storie e immaginazione, diventando un riferimento culturale globale. È un vero e proprio simbolo di giovinezza e immaginario infantile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La bambola bionda venduta in tutto il mondoLa più nota bambola biondaLa più famosa bambola biondaIl Ken scrittore de I pilastri della TerraLa bambola le ha ugualiPellicola di Ken Loach del 2010

Come si scrive la soluzione Barbie

Se ti sei imbattuto nella definizione "La bambola fidanzata con Ken", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

I Imola

E Empoli

