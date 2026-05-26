La Donatella della moda sorella di Gianni

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Donatella della moda sorella di Gianni' è 'Versace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERSACE

Perchè la soluzione è Versace? La Donatella è la sorella di Gianni, famosa per il suo stile unico e la sua influenza nel mondo della moda. Con la sua creatività, ha lasciato un segno indelebile nel settore, diventando un'icona di eleganza e innovazione. La sua presenza è un vero e proprio punto di riferimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Donatella della moda sorella di Gianni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Versace

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Donatella della moda sorella di Gianni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Versace'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La Donatella della moda sorella di Gianni
  • Risposta: VERSACE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: V______
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

V Venezia
E Empoli
R Roma
S Savona
A Ancona
C Como
E Empoli

La soluzione 'Versace' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Donatella della moda sorella di Gianni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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