La Donatella della moda sorella di Gianni
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SOLUZIONE: VERSACE
Perchè la soluzione è Versace? La Donatella è la sorella di Gianni, famosa per il suo stile unico e la sua influenza nel mondo della moda. Con la sua creatività, ha lasciato un segno indelebile nel settore, diventando un'icona di eleganza e innovazione. La sua presenza è un vero e proprio punto di riferimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La Donatella della moda sorella di Gianni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Versace
Questa pagina è dedicata alla definizione "La Donatella della moda sorella di Gianni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Versace'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Donatella della moda sorella di Gianni
- Risposta: VERSACE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: V______
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Versace' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Donatella della moda sorella di Gianni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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