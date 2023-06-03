Grosse funi sanitarie o militari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grosse funi sanitarie o militari' è 'Cordoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORDONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grosse funi sanitarie o militari" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosse funi sanitarie o militari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cordoni? I cordoni sono lunghe funi robuste utilizzate in ambito sanitario o militare per delimitare aree, mantenere l'ordine o garantire la sicurezza. La loro funzione principale è creare barriere visive e fisiche, facilitando il controllo delle persone e la gestione delle situazioni di emergenza o di grande affluenza. Questi strumenti sono fondamentali per coordinare eventi pubblici o operazioni militari, assicurando che tutto si svolga in modo ordinato e sicuro.

Quando la definizione "Grosse funi sanitarie o militari" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosse funi sanitarie o militari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cordoni:

C Como O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosse funi sanitarie o militari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

