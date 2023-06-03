Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan
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SOLUZIONE: FUNAMBOLI
Perché la soluzione è Funamboli? Funamboli era il nome di una trasmissione condotta da Alessandro Milan, che portava gli ascoltatori in un viaggio tra storie e riflessioni. Era uno spazio dove le parole si intrecciavano con emozioni, creando un ponte tra il pubblico e le tematiche trattate. Con il suo stile coinvolgente, Funamboli riusciva a catturare l'attenzione e ad accompagnare gli ascoltatori in un percorso di scoperta e introspezione.
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Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Funamboli
La definizione "Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Funamboli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan
- Risposta: FUNAMBOLI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: F________
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Funamboli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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