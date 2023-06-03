Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan' è 'Funamboli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUNAMBOLI

Perché la soluzione è Funamboli? Funamboli era il nome di una trasmissione condotta da Alessandro Milan, che portava gli ascoltatori in un viaggio tra storie e riflessioni. Era uno spazio dove le parole si intrecciavano con emozioni, creando un ponte tra il pubblico e le tematiche trattate. Con il suo stile coinvolgente, Funamboli riusciva a catturare l'attenzione e ad accompagnare gli ascoltatori in un percorso di scoperta e introspezione.

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Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Funamboli

La definizione "Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Funamboli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan

Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan Risposta: FUNAMBOLI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: F________

F________ Inizia con: F

F Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze U Udine N Napoli A Ancona M Milano B Bologna O Otranto L Livorno I Imola

La soluzione 'Funamboli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Davano nome a una trasmissione di Alessandro Milan". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.