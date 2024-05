La Soluzione ♚ Alessandro : è stato difensore di Lazio e Milan La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NESTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Alessandro : è stato difensore di Lazio e Milan. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Alessandro : e stato difensore di lazio e milan: Alessandro Nesta (Roma, 19 marzo 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della Reggiana. È stato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000 con la nazionale italiana. Soprannominato Tempesta perfetta, dopo aver ricoperto a inizio carriera il ruolo di terzino, è considerato uno dei più grandi difensori della propria generazione se non uno dei migliori difensori della storia del calcio. È stato incluso per tre volte nella classifica del Pallone d'oro, piazzandosi al quinto posto nel 2000 ed è risultato 47º nell'UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d'Europa dei cinquant'anni precedenti. Nel 2004 è stato inoltre incluso nella FIFA 100, la lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione. Cresciuto nella Lazio, dove ha militato dal 1993 al 2002 vincendo due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, un campionato italiano, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, nel 2002 si è trasferito al Milan, dove in dieci stagioni ha conquistato due campionati italiani, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, due UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

