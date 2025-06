Discorso preliminare, propedeutico al resto nei cruciverba: la soluzione è Premessa

PREMESSA

Curiosità e Significato di Premessa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Premessa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Premessa? La parola premessa indica un’introduzione o un'idea iniziale che prepara il terreno per ciò che seguirà. È come una base su cui si costruiscono discorsi, testi o ragionamenti più complessi. Serve a chiarire i punti fondamentali e a mettere in condizione chi ascolta o legge di comprendere meglio il messaggio principale. In breve, è il punto di partenza di ogni discorso ben strutturato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Restò in vigore dal 45 aC fino al 1582Si fa precedere al discorsoBagno preliminare al lavaggio dei panni

Come si scrive la soluzione Premessa

Hai trovato la definizione "Discorso preliminare, propedeutico al resto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

