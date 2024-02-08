Distendere i panni al sole

SOLUZIONE: SCIORINARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Distendere i panni al sole" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distendere i panni al sole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sciorinare? Quando si stendono i vestiti in giardino per farli asciugare, si dice che si sciorina. È un gesto che permette ai tessuti di prendere aria e di asciugarsi più rapidamente, sfruttando la luce e il calore del sole. Questo modo di asciugare i panni è pratico e naturale, evitando l'uso di asciugatrici elettriche. Sciorinare diventa così un semplice gesto quotidiano per prendersi cura dei propri vestiti.

Per risolvere la definizione "Distendere i panni al sole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distendere i panni al sole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sciorinare:

S Savona C Como I Imola O Otranto R Roma I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distendere i panni al sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

