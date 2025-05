Aiutare stando a guardare nei cruciverba: la soluzione è Assistere

ASSISTERE

Curiosità e Significato di "Assistere"

Assist gere significa fornire supporto o aiuto a qualcuno senza intervenire direttamente nelle sue azioni. Questa forma di assistenza implica osservare e offrire consigli o sostegno morale, consentendo all'interessato di gestire la situazione autonomamente, pur sentendosi accompagnato nel percorso intrapreso.

Come si scrive la soluzione: Assistere

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O A S V S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VASSOI" VASSOI

