Vedono malamente

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vedono malamente' è 'Orbi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORBI

Perché la soluzione è Orbi? La parola ORBI si riferisce a coloro che hanno difficoltà nella vista o che percepiscono il mondo in modo distorto. Questa voce descrive persone con problemi visivi che rendono difficile distinguere chiaramente gli oggetti o leggere testi, influenzando la loro percezione quotidiana. La condizione può essere temporanea o permanente, e spesso richiede ausili o cure specifiche per migliorare la qualità della vita. La comprensione di questa voce aiuta a sensibilizzare sulle sfide di chi vede malamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vedono malamente". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Vedono malamente nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orbi

La definizione "Vedono malamente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vedono malamente" conferma che la soluzione 'Orbi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orbi

O Otranto R Roma B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vedono malamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orbi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vedono malePrivi della vistaLa benedizione papale: Urbi etNon si vedono a occhio nudoIn ogni uomo vedono un rivaleLicenziare malamenteSi vedono in facciaPronunciare malamente