Soluzione 4 lettere : ORBI

Significato/Curiosità : Dànno botte proverbiali

L'espressione "dànno botte proverbiali o orbi" indica una situazione in cui si verificano aggressioni fisiche intense o violente, spesso descritte in modo esagerato o metaforico. L'uso di "botte proverbiali" suggerisce che le violenze inflitte siano diventate un modo di agire abituale o tipico per le persone coinvolte, mentre l'aggiunta di "orbi" amplifica l'intensità e la brutalità delle botte. In sostanza, l'espressione sottolinea un livello estremo di violenza fisica in una data situazione o contesto.

