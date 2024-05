La Soluzione ♚ Non si vedono a occhio nudo

: MICROBI - MICRORGANISMI - MICROORGANISMI

Curiosità su Non si vedono a occhio nudo: Assoluto di servitù prediale apparente, cioè basata su opere che si vedono a occhio nudo, anche costruite nel sottosuolo (e.g. acquedotti, elettrodotti... Un microrganismo è un organismo vivente avente dimensioni tali da non poter essere visto a occhio nudo (minori di 0,1 mm), essenzialmente esseri unicellulari appartenenti ai regni di protisti, monere e funghi. I virus e i viroidi, pur contenendo DNA o RNA, non sono considerabili microrganismi, in quanto non sono organizzati in cellule, non sono dotati di vita autonoma e non possono replicarsi da soli. L'esistenza dei microrganismi venne dunque scientificamente accertata solo con l'avvento del microscopio anche se il sospetto dell'esistenza di una qualche forma di vita invisibile era supportato dalla infinita varietà di malattie e infezioni ...

