La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ufficio delle imposte' è 'Esattoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESATTORIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ufficio delle imposte" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ufficio delle imposte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Esattoria? L'esattoria è l'ente responsabile della riscossione delle tasse e delle imposte statali o comunali. Si occupa di gestire i pagamenti dei contribuenti e di garantire il rispetto delle obbligazioni fiscali. La sua funzione è fondamentale per il funzionamento delle finanze pubbliche. Attraverso l'esattoria si assicurano entrate necessarie per finanziare i servizi pubblici.

Ufficio delle imposte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Esattoria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ufficio delle imposte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ufficio delle imposte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Esattoria:

E Empoli S Savona A Ancona T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ufficio delle imposte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

